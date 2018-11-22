لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والوصل kora online يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والوصل
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:02 معمرو عادل
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والوصل kora online يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والوصل
رابط مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي يلا شوت بث مباشر في لقاء العودة من دور الستة عشر لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال “البطولة العربية”، حيث يسعى النادي الأهلي لتدارك خسارته القاسية أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتأهل لدور الثمانية من كأس العرب، لتعويض جماهيره عن اللقب القاري الضائع، وسنقوم بتوضيح القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، وروابط مشاهدة مباراة الأهلي والوصل أون لاين.
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والوصل kora online يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والوصل
مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر
يبدأ موعد مشاهدة مباراة الأهلي والوصل مساء اليوم الخميس 22 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، وستكون المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر قناة أبو ظبي الرياضية، وهي القناة صاحبة حقوق النقل الحصري والمباشر لجميع مباريات البطولة.
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والوصل kora online يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والوصل
الاهلي والوصل يلا شوت
وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوصل انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وهو ما يعزز من فرص الوصل في التأهل لدور الثمانية من البطولة، حيث يكفيه التعادل السلبي أو الإيجابي بهدف كل فريق على ملعبه ووسط جماهيره لخطف بطاقة التأهل للدور المقبل، حيث يتوقع مشاهدة مباراة الأهلي والوصل من الآلاف من جماهير الفريقين التي يفترض أن تملأ ملعب اللقاء الليلة.
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والوصل kora online يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والوصل
كورة أون لاين الأهلي والوصل، ويسعى الفريق الأحمر لغسل أحزانه بعد خسارة الترجي القاسية في ملعب رادس، ومصالحة جماهيره الغاضبة بتحقيق فوز على الوصل خارج ملعبه واقترابه خطوة من نهائي البطولة العربية المقرر إقامته في العاصمة المغربية الرباط خلال أشهر.
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والوصل kora online يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والوصل
ويتسع الملعب الخاص بالمباراة إلي 10 آلاف متفرج سيكون رصيد جمهور الأهلي منها ألفي مناصر بعدما رفض نادي لوصل زيادة عدد مشجعي الأهلي في اللقاء وقد انتهت التذاكر الخاصة بجماهير الأهلي سريعاً.
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والوصل kora online يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والوصل
ويعاني الأهلي في الجهة اليمني حيث سيغيب كلاً من احمد فتحي ومحمد هاني للإصابة وعدم تسجيل باسم علي في القائمة العربية مما يضع كارتيرون المدير الفني للأهلي في ورطة كبيرة.
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والوصل kora online يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والوصل
البث المباشر لمباراة الأهلي والوصل الإماراتي في البطولة العربية سيكون اتش دي بجودة بث عالية، وسنقدم لكم البث قبل اللقاء بنصف ساعة فقط.
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والوصل kora online يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والوصل
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