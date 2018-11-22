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يخوض فريق الأهلى فى الخامسة والنصف من مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات مباراة صعبة ومهمة عندما يواجه فريق الوصل الإماراتى بملعب الأخير فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية ابطال العرب .





المباراة يخوضها المارد الأحمر وسط ظروف صعبة للغاية بسبب التغييرات التى شهدتها القلعة الحمراء مؤخرًا بعد خسارة بطولة أفريقيا أمام الترجى التونسى ويتطلع بطل مصر لتخطى عقبة الفريق الاماراتى الليلة والصعود لدور الثمانية فى البطولة العربية علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2/2.

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والوصل اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر كورة لايف





وسافر الأهلى للإمارات بقائمة تضم 20 لاعبًا، هم: محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، سعد سمير وساليف كوليبالى وأيمن أشرف وصبرى رحيل وأحمد علاء، وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وحسام عاشور وهشام محمد، ووليد سليمان وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد شريف، وأحمد الشيخ وأحمد حمودى ومروان محسن وصلاح محسن ، وانضم للبعثة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الذى وصل الإمارات أمس الاول بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى مباراة ودية أمام تونس فازت فيها المغرب بهدف نظيف.

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وحاول الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأهلى خلال الأيام الماضية تجهيز لاعبيه من الناحية المعنوية والفنية لمواجهة الليلة المُرتقبة وكثف جلساته مع لاعبيه من أجل علاج الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى لقاء الذهاب ببرج العرب، وطالب المدير الفنى اللاعبين بعدم تكرار هذه الأخطاء الدفاعية الساذجة وطالبهم بضرورة استغلال الفرص التى تُتاح لهم ممرى الخصم وأكد المدير الفنى للاعبيه أن الفريق الإماراتى يملك حماساً واضحاً ظهر بوضوح فى لقاء الذهاب ببرج العرب، عن أهمية لقاء الوصل .

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والوصل اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر كورة لايف





وقال محمد يوسف، المدرب العام للأهلى والقائم بأعمال مدير الكرة إن مواجهة الوصل مهمة جدًا؛ نظرًا للظروف الصعبة التى يمر بها الأهلى، عقب خسارة اللقب الأفريقى لذلك لا بديل أمام الفريق عن الفوز والتأهل للدور التالى، أن الجهاز الفنى واللاعبين لديهم رغبة قوية وإصرار كبير على تحقيق نتيجة إيجابية تضمن لهم التأهل لدور الثمانية.





وأشار يوسف إلى أن الأهلى يحترم الوصل بشدة باعتباره من الفرق القوية التى تمتلك العديد من العناصر المميزة، لكن فى نفس الوقت فإن الأهلى يلعب دائمًا من أجل الفوز مهما بلغت قوة المباراة وحجم المنافس، ويفقد الاهلى فى لقاء الليلة أكثر من لاعب مؤثر أمثال أحمد فتحى وعمرو السولية ومحمد هانى ويفاضل كارتيرون بين كريم نيدفيد وأكرم توفيق لمشاركة أحدهما فى الجبهة اليُمنى الليلة لتعويض غياب أحمد فتحى ومحمد هانى ولعدم قيد باسم على فى القائمة العربية.

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فى المقابل، يتطلع الوصل لتحقيق مفاجأة كبرى بالإطاحة بالأهلى من البطولة العربية خاصة وأن نتيجة لقاء الذهاب فى صالحه بعدما قدم عرضاً جيداً أمام المارد الاحمر وكاد يخطف فوزًا ثمينًا على الاهلى لكن الأخير خطف هدف التعادل فى الدقيقة الأخيرة، وناشد حسن العبدولي، مدرب الوصل، جماهير فريقه والإمارات، بمساندة لاعبيه أمام الاهلى ، مُعلقاً: "نثق أن كل جماهير الإمارات ستكون خلف الوصل فى مباراة الليلة.. لاعبو الوصل يعرفون دور الجماهير، مؤكداً أن الوصل قادر على الفوز على الاهلى والإطاحة به خارج البطولة.













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