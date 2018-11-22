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عرض فيلم "روما" ضمن فعاليات "القاهرة السينمائي" على المسرح الكبير.. الليلة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:59 م
عرض فيلم روما ضمن فعاليات القاهرة السينمائي على المسرح الكبير.. الليلة
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الفجر الفني
 

يُعرض فيلم "روما" بالمسرح الكبير، في دار الأوبرا، اليوم، في السادسة والنصف مساءً، ضمن برنامج أفلام القسم الرسمي خارج المسابقة، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تدور أحداث "روما" حول "كليو" شابة من سكان المكسيك الأصليين، تعمل خادمة، و"أديلا" زميلتها في العمل، تعملان لدى عائلة صغيرة من الطبقة المتوسطة في حي روما، و"صوفيا" أم لأربعة أطفال، تتواءم مع غياب زوجها الممتد في حين تواجه "كليو" أخبار مدمرة خاصة بها، تصرفها عن رعاية أبناء "صوفيا" الذين تحبهم كما لو كانوا أطفالها، بينما تحاول أن تبني إحساس جديد بالحب والتضامن في ظل سياق اجتماعي تراتبي تتشابك فيه الطبقة الاجتماعية والعرق بشكل متعاكس، تتصارع "كليو" وصوفيا" بهدوء مع التغييرات التي تتسلل إلى منزل العائلة في بلد يواجه مواجهة بين ميليشيا تدعمها الحكومة ومتظاهرين من الطلاب.

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