الليلة.. عرض "النشال" بالمسرح الصغير ضمن فعاليات "القاهرة السينمائي"

يُعرض فيلم "النشّال" على المسرح الصغير في دار الأوبرا، اليوم، في السادسة والنصف مساءً، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الأربعين، ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي.

وتدور أحداث الفيلم في مدينة "توكومان" الأرجنتينية، حيث يعيش "ميجل" على سرقة متعلقات الناس من فوق دراجته البخارية، وفي أثناء سرقة حقيبة العجوز "إيلينا"، يصيبها إصابة بالغة، فينتابه شعور عميق بالذنب، وللتكفير عن جريمته، يخفي شخصيته عن "إيلينا" الغائبة عن الوعي ويبدأ في الاعتناء بها، وكلما اقترب منها، كلما غرق في المزيد من الأكاذيب، ليظل ماضيه يطارده، ويفشل في التطهر.