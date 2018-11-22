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يلا شوت .. Alahly اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:50 م
يلا شوت .. Alahly اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين
الاهلي والوصل
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عمرو عادل
 
يلا شوت .. Alahly اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين
نقدم لكم كل ما يهمكم عن موعد مبارة الاهلي ضد الوصل والقنوات الناقلة للقاء الذي ينتظره الجميع، وصل فريق الاهلي المصري الى مدينة دبي برئاسة المدير التنفيذي له، لمقابلة فريق الوصل الإماراتي على ملعب زعبيل بدبي الامارات وهذا اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018 للدور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال 2018، وانتهت مباراة الذهاب للفريقين بالتعادل الايجابي بنتيجة (2-2)،والآن يسعي المارد الاحمر لاحقيق الفوز في هذه المباراة المرتقبة والتأهل إلي دور الثامن من الكاس، والآن نتابع معكم كل ما تبحثون عنه حول موعد مباراة الاهلي ضد الوصل اليوم والقنوات الناقلة للقاء وتردداتها والتشكيل المتوقع للأهلي المصري، فتابعونا علي موقعنا الفجر الرياضي للمزيد.
يلا شوت .. Alahly اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين
الموعدالخميس 22 نوفمبر  20185:30 بتوقيت مصر6:30 بتوقيت السعودية7:30 بتوقيت الامارات
يلا شوت .. Alahly اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين
التشكيل المتوقع للأهلي :
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف، ساليف كوليبالي، احمد علاء، احمد فتحي.
خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، ميدو جابر، محمد شريف، صلاح محسن.
خط الهجوم: مروان محسن.
يلا شوت .. Alahly اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين
الحكمالقناة الناقلة
لم يتم التحديدأبوظبي الرياضية 1
تردد قناة ابو ظبي الرياضية الاولي نايل سات وعرب سات
أبو ظبي الرياضية  على النايل سات12226 أفقي3/4
أبو ظبي الرياضية على بدر (عربسات)11804 أفقي3/4
أبوظبي الرياضية 2 على النايل سات12226 أفقي3/4
أبوظبي الرياضية 2 على بدر (عربسات)11804 أفقي3/4
 أبو ظبي الرياضية 3 على بدر (عربسات)11804 أفقي3/4
يلا شوت .. Alahly اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين
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