مجانا اليوم.. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل (كاس زايد) بث مباشر | شاهد مباراة الاهلي والوصل HD اليوم | بث مباشر Al Ahly

نفدت التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي في مباراة الوصل الإماراتي، فور طرحها في منافذ البيع، حيث خصصت إدارة الوصل ما يقرب من 2300 تذكرة بنسبة 25% من سعة إستاد زعبيل، الذي يحتضن مباراة الأهلي والوصل الإماراتي، المقرر إقامتها اليوم الخميس في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة "السابعة والنصف بتوقيت الإمارات".

وتجمعت أعداد من أعضاء الجالية المصرية في الإمارات أمام مقر نادي الوصل، في محاولة للحصول على تذاكر، وتبذل إدارة الوصل المساعي الجادة لطرح كمية إضافية من التذاكر لجماهير الأهلي.





التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوصل الإماراتي

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وكريم نيدفيد وساليف كوليبالي وأحمد علاء"سعد سمير"

خط الوسط: عمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد حمودي"محمد شريف"

خط الهجوم: صلاح محسن ومروان محسن

القنوات الناقلة للقاء الأهلي والوصل الإماراتي

وستذاع مباراة الأهلي ضد الوصل الإماراتي عبر فضائية "أبو ظبي الرياضية" في تمام الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وذلك يوم الخميس 22 نوفمبر الجاري.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوصل:

ستكون مباراة الأهلي والوصل منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية

HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق الإماراتي عامر عبدالله هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة أيضًا، ولكن على القناة الصوتية الثانية. يدخل الأهلي مباراة الوصل الإماراتي عازمًا على تحقيق الانتصار من دون سواه، من أجل ضمان مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة. ولا شك أن الأهلي يعلم جيدًا مدى صعوبة المباراة أمام مضيفه فريق الوصل، خصوصًا أن نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعب برج العرب في الإسكندرية، التي تخدم مصلحة الفريق الإماراتي كثيرًا الذي يحتاج على أقل تقدير إلى التعادل السلبي من دون أهداف حتى يعبر إلى الدور المقبل. بكل تأكيد سوف يُحاول الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الأهلي، أن يقوم بشحن لاعبيه جيدًا من الناحية النفسية، خصوصًا أن جماهير القلعة الحمراء لن ترضى تمامًا بفكرة إقصاء فريقهُا منذ الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، خصوصًا عقب ضياع اللقب الأفريقي أمام الترجي التونسي في رادس. مجانا اليوم.. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل (كاس زايد) بث مباشر | شاهد مباراة الاهلي والوصل HD اليوم | بث مباشر Al Ahly





