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وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الـ29 من صالون الشباب بقصر الفنون

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:52 م
وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الـ29 من صالون الشباب بقصر الفنون
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الفجر الفني
 

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أمس الأربعاء، فعاليات الدورة الـ 29، من صالون الشباب لعام 2018، وسط إقبال كثيف، بقصر الفنون فى ساحة دار الأوبرا، والتي من المقرر أن تستمر حتى 13 ديسمبر المُقبل.

ويشارك في الدورة، 170 فنانا تشكيليا وتتضمن الأعمال المُشاركة العديد من المجالات الفنية فى "التصوير، الرسم، النحت"، ومن مجال الفنون الرقمية "التصوير الضوئي، الكمبيوتر جرافيك"، الخزف، الجرافيك، التجهيز فى الفراغ، مسابقة العمل الجماعي، ومن مجال الميديا "الفيديو آرت، والفنون التفاعلية".

وتعتمد رؤية الصالون دائما على البحث عن كل جديد وجاد وعالى القيمة وبداية لتجارب فنية حقيقية للوصول لأعمال فنية وأفكار حديثة قائمة على التجريب اللامحدود وعلى روح المغامرة.

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