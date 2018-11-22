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يستضيف نادي الوصل الإماراتي نظيره الأهلي المصري في إياب دور ثمن النهائ من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال مساء يوم الخميس القادم، على أرضية ملعب نادي الوصل في مباراة يسعى فيها الفريقان للفوز من أجل التأهل لدور ربع النهائي، ومن ثم مواصلة المشوار نحو الفوز بلقب البطولة العربية للأندية هذا الموسم، وسيحضر هذه المباراة عدداً كبيراً من جماهير الفريقين.

Abu Dhabi لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

ويدخل فريق النادي الأهلي المصري هذه المباراة وهو في أمس الحاجة للفوز من أجل التأهل للدور القادم من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، الفريق القاهري تعادل في مباراة الذهاب ضد الوصل الإماراتي بهدفين لكل فريق، لذا فإن التعادل السلبي أو بهدف لمثله، سيُقصي الأهلي خارج البطولة العربية.

Abu Dhabi لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

أما بالنسبة لنادي الوصل الإماراتي فيطمح هو الآخر في الفوز على الأهلي أو الخروج بأي نتيجة تجعل الفريق يواصل رحلته في كأس زايد للأندية الأبطال، الفريق الإماراتي يكفيه فقط التعادل السلبي أو بهدف لمثله من أجل التأهل لدور ثمن النهائي من البطولة العربية للأندية الأبطال.

Abu Dhabi لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

موعد مباراة الأهلي والوصل

وعن توقيت مباراة الوصل ضد الأهلي المصري فقد حدد الاتحاد العربي لكرة القدم موعد إقامة مباراة الأهلي القادمة في كأس زايد للأندية الأبطال أمام فريق الوصل الإماراتي، المباراة ستُقام في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الخميس بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

Abu Dhabi لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوصل

وسيتم بث مباراة الوصل والأهلي في إياب دور ثمن النهائي من البطولة العربية للأندية مساء الخميس من خلال شاشة قناة أبوظبي الرياضية الأولى، والتي ستذيع المباراة بصوت عامر عبدالله، وعصام عبده.

Abu Dhabi لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

بدأت ملامح تشكيل الأهلي لمباراة اليوم تظهر في الأفق، فبعد أن أنهى الأهلي المصري استعداداته الأخيرة لمباراة الوصل الإماراتي أمس الأربعاء، بدأ كارتيرون يفكر في التشكيل الذي سيبدأ به المباراة، والتي يحتاج فيها كارتيرون الفوز على الوصل الإماراتي من أجل التأهل لدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية، وسيبدأ كارتيرون اليوم بكريم نيدفيد بدلاً من أحمد فتحي، ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، واضطر المدير الفني الفرنسي للنادي الأهلي لذلك بعد إصابتهما، وخروجهما عن قائمة المباراة، كما أنه سيقوم بإشراك هشام محمد بجانب حسام عاشور في خط الوسط، ليأتي تشكيل الأهلي لمباراة الليلة كالتالي:

Abu Dhabi لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أيمن أشرف، سعد سمير، كوليبالي، نيدفيد.





خط الوسط: عاشور، هشام محمد، وليد سليمان، حمودي، محارب.





خط الهجوم: مروان محسن.