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الإنتاج الحربي يرفض الراحة بعد قهر الإسماعيلي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:42 م
الإنتاج الحربي يرفض الراحة بعد قهر الإسماعيلي
مختار مختار
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علي نبوي
 
رفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربي منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الخميس عقب الفوز الذى حققه الفريق على الإسماعيلي فى عقر داره بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، نظرا لضيق الوقت قبل مباراة المصري البورسعيدي.

ويبدأ الإنتاج الحربي اليوم الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الاحد المقبل على ستاد السلام فى الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسادت حالة من الارتياح داخل صفوف نادي الإنتاج عقب الفوز على الدراويش 2-1  واحتلال المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.

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