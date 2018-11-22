5 أشياء لا غنى عنها في حقيبة الخروج

هذه الأشياء لا غنى عنها في حقيبة الخروج





محفظتكِ الشخصية: والتي تحتوي على بطاقة هويتكِ الخاصة، بالإضافة إلى مبلغ من الأموال والبطاقات الائتمانية الخاصة بكِ، لتكون بصحبتكِ دائمًا في حالة تعرضك لأي موقف يستدعي استخدامها.





شاحن المحمول: بالتأكيد ستأخذين هاتفكِ المحمول معكِ أينما ذهبتِ، ولكن قد تفرغ بطاريته في أي وقت، خاصة في حالة وجودكِ خارج المنزل لفترات طويلة، لذا فإنه من الضروري أن تصطحبي معكِ شاحن هاتفكِ لإعادة الحياة له في حالة نفاذ بطاريته وأنتِ بالخارج.





حقيبة مكياج صغيرة: ستحتاجين إلى حقيبة مكياج صغيرة، للاحتفاظ بأدوات المكياج الأساسية التي ستأخذينها معكِ في حقيبتك.





كريم مرطب: لترطيب يديكِ والحفاظ على نعومتهما ونضارتهما، خاصة في فصل الشتاء.



