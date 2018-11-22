يلا شوت | بث حي | Al Ahly | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والوصل بث مباشر| Abu Dhabi 1

ومن المعروف أن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوصل هي قناة أبو ظبي الرياضية أو أبو ظبي سبورت، حيث أنها القناة الوحيدة الحاصلة على حقوق بث بطولة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 ، كما تقوم قناة أبو ظبي الرياضية أيضا بنقل كافة مباريات الدوري الإماراتي وأخبار كافة الفرق المشاركة به، وكذلك تبث المباريات الهامة من الدوريات الخليجية والأوروبية.

والآن نضع بين أيديكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية من أجل مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإمارات في بطولة كأس زايد ومعرفة النتيجة لحظة بلحظة،حيث سنقوم بعرض تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات وعرب سات وبدر سات وغيرهم من الأقمار:

اسم القناة القمر التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز قناة أبو ظبي الرياضية نايل سات 12226 أفقي 27500 3/4 قناة أبو ظبي الرياضية عرب سات 11804 أفقي 27500 3/4 قناة أبو ظبي الرياضية HD1 TürkmenÄlem 11804 أفقي 27500 قناة أبو ظبي الرياضية HD 2 TürkmenÄlem 12456 أفقي 27500 قناة أبوظبي الرياضية 3 HD Nilesat 201 12092 عمودي 27500 5/6

يلا شوت | بث حي | Al Ahly | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والوصل بث مباشر| Abu Dhabi 1

موعد مباراة الأهلي والوصل

ومن المقرر أن يكون توقيت مباراة الأهلي والوصل في مساء غدا الخميس على ملعب زعبيل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءا بتوقيت المملكة السعودية.

يلا شوت | بث حي | Al Ahly | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والوصل بث مباشر| Abu Dhabi 1

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يبدأ باتريك كارتيرون المدير الفني للأهلي، تلك المباراة المصيرية بالقوة الضاربة، ليكون التشكيل المتوقع كما يلي:

يلا شوت | بث حي | Al Ahly | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والوصل بث مباشر| Abu Dhabi 1

محمد الشناوي

أيمن أشرف – ساليف كوليبالي – سعد سمير – كريم نيدفيد

هشام محمد – حسام عاشور

إسلام محارب – وليد سليمان – أحمد حمودي

وليد أزارو

يلا شوت | بث حي | Al Ahly | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والوصل بث مباشر| Abu Dhabi 1

التشكيل المتوقع للوصل الإماراتي

كل الأوراق جاهزة أمام المدرب حسن العبدولي، المدير الفني للوصل، الذي من المقرر أن يخوض المباراة بالتشكيل المعتاد والذي يضم كلا من:

يلا شوت | بث حي | Al Ahly | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والوصل بث مباشر| Abu Dhabi 1

سلطان المندذري

فارس خليل – وحيد إسماعيل – أحمد عيسى – سالم العزيزي

سيف السويدي – أحمد سالم – حميد عباس

فينيسيوس دي ليما – كايو كانيدو – فابيو دي ليم