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غدا.. فريق "أجيال" يستكمل عروض المولد النبوي بـ"السحيمي"

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:38 م
غدا.. فريق أجيال يستكمل عروض المولد النبوي بـالسحيمي
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الفجر الفني
 

استمرارا لاحتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف وفاعالياته الممتدة، يستقبل بيت السحيمي فرقة ( أجيال ) لتقديم حفل غنائي استعراضي بقيادة الدكتورة نور البسيوني مايسترو الفرقة، وذلك غدًا الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساء، بحضور نجوم الفرقة وائل زين، محمد عبد القادر، محمد عامر، مصطفى ربيع، ميران، نوران، سلمى خطاب.

وسوف يقدمون فواصل غنائية استعراضية، وإنشاد ديني متعددة تجمع ما بين التراث والحديث بالإضافة لتقديم العروض الخاصة بالفرقة التي قدمت عدة عروض ناجحة مؤخرًا بعدد من قصور الثقافة أهمها الغوري وطاز والسحيمي.

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