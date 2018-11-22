تعرفي على سر انجذاب طفلك للمرآة

يحب الطفل المرأة وينجذب لها ويمكن سر إنجذابه المستمر لها والوقوف أمامها باستمرار ما يلي:-





يحب الأطفال أن ينظروا إلى وجوه الأشخاص ويتعرفون عليها جيدًا وينجذبون إليها، ويحدث هذا في الأشهر الأولى من عمر الطفل.





يمضي معظم أوقاته في التأمل في وجوه من حوله ومن يراهم، وخصوصًا وجه أمه، باعتباره أول وجه يراه ويتواصل معه في معظم الأوقات.



