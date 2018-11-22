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البورصة تواصل الصعود في منتصف آخر جلسات الأسبوع

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:35 م
البورصة تواصل الصعود في منتصف آخر جلسات الأسبوع
البورصة المصرية
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نيفين سمير
 
واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف جلسة اليوم الخميس، آخر أيام الأسبوع بدعم مشتريات المصريين.

بينما خسر رأس المال السوقى نحو 24.8 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 769,4 مليار جنيه، مقارنة باغلاق عند 794,2مليار جنيه بالجلسة السابقة.

وعلى صعيد مؤشرات البورصة، فقد ارتفع  مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.32% ليصل عند مستوى   13775.23 نقطة ، و صعد معه مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70"  بنسبة0.30% محققا مستوى  690.39 نقطة, وزاد مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.35% محققا مستوى  1733.59 نقطة.

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