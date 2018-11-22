شاهد Al Ahly اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والوصل يلا شوت | بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل | رابط بث مباشر Alahly
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:35 معمرو عادل
شاهد Al Ahly اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والوصل يلا شوت | بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل | رابط بث مباشر Alahly
لن يفتقد فريق الوصل أي لاعب للإصابة أو للإيقاف، وستكون كل الأوراق جاهزة أمام المدرب حسن العبدولي لخوض هذه المواجهة القوية أمام الشياطين الحُمر.
شاهد Al Ahly اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والوصل يلا شوت | بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل | رابط بث مباشر Alahly
لن يغير كثيرًا العبدولي في طريقته وتشكيلته المعتاد عليها والذي خاض بها لقاء الذهاب في برج العرب، وكالمعتاد سيدفع بالثلاثي البرازيلي القوي فينيسيوس وكايو ودي ليما لقيادة هجوم الفهود في هذه المباراة.
شاهد Al Ahly اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والوصل يلا شوت | بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل | رابط بث مباشر Alahly
التشكيل | 4-2-3-1
سلطان المندذري
فارس خليل - وحيد إسماعيل - أحمد عيسى - سالم العزيزي
سيف السويدي - أحمد سالم - حميد عباس
فينيسيوس دي ليما - كايو كانيدو - فابيو دي ليما
شاهد Al Ahly اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والوصل يلا شوت | بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل | رابط بث مباشر Alahly
المزيد عن: موعد مباراة الاهلي والوصل اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والوصل يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والوصل كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والوصل كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي والوصل كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مشاهدة البطولة العربية مشاهدة الاهلي ضد الوصل مباشر ماتش الاهلي والوصل مباراة الاهلي والوصل بث مباشر يلا شوت مباراة الاهلي والوصل بث مباشر مجانا مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة الاهلي والوصل مباشر مباراة الاهلي في البطولة العربية مباراة الأهلي والوصل