شاهد Al Ahly اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والوصل يلا شوت | بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل | رابط بث مباشر Alahly

لن يفتقد فريق الوصل أي لاعب للإصابة أو للإيقاف، وستكون كل الأوراق جاهزة أمام المدرب حسن العبدولي لخوض هذه المواجهة القوية أمام الشياطين الحُمر.

شاهد Al Ahly اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والوصل يلا شوت | بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل | رابط بث مباشر Alahly

لن يغير كثيرًا العبدولي في طريقته وتشكيلته المعتاد عليها والذي خاض بها لقاء الذهاب في برج العرب، وكالمعتاد سيدفع بالثلاثي البرازيلي القوي فينيسيوس وكايو ودي ليما لقيادة هجوم الفهود في هذه المباراة.

شاهد Al Ahly اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والوصل يلا شوت | بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل | رابط بث مباشر Alahly

التشكيل | 4-2-3-1

سلطان المندذري فارس خليل - وحيد إسماعيل - أحمد عيسى - سالم العزيزي سيف السويدي - أحمد سالم - حميد عباس فينيسيوس دي ليما - كايو كانيدو - فابيو دي ليما