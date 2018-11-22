"أوقاف السويس": تواصل استقبال الأئمة الجدد لتوزيعهم على المساجد (صور)

واصل الشيخ محمد عجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس استقبال الأئمة الجدد لتوزيعهم على المساجد للعمل بها ولتغطية هذه المساجد دعويا مما يساعدنا على نشر الفكر الإسلامي الوسطي السمح، طبقا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال "عجمي"، إن ذلك جاء في إطار تعيين عدد ٢٩٣ إماما جديدا بالإعلان التكميلي الرابع لمسابقة الأئمة رقم " ١ " لسنة ٢٠١٦ وإن نصيب أوقاف السويس منهم بتعين عدد " ٥٨ إمامًا " حسب ما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه يتم استقبال الأئمة الجدد ويتم توزيعهم على المساجد بجميع الإدارات الفرعية الخمس لتغطيتها دعويا وإداريا وذلك لتفعيل دور المسجد في المجتمع بنشر الفكر الإسلامي الوسطي وكذلك في سائر المجالات.

وقالت الأستاذة ماجدة إسماعيل محمد رئيس قسم شئون العاملين، إنه تم استقبال عدد " ٢٠ إماما جديدا " كدفعة ثانية حتى الآن وتم توزيعهم على المساجد بجميع الإدارات ليكون إجمالي ما تم استقباله حتى اليوم عدد " ٤٣ إماما " من عدد إجمالي " ٥٨ إماما " والمديرية على أتم استعداد لاستقبال باقي الأئمة لتوزيعهم على المساجد.

وتابعت، أنه تم توزيع عدد "٢٠ إماما جديدا " كدفعة ثانية على النحو التالي عدد ٥ أئمة بإدارة أوقاف الجناين، وعدد " إمامين " بإدارة أوقاف السويس، وعدد " ٨ أئمة " بإدارة أوقاف عتاقة، وعدد " إمام " بإدارة أوقاف فيصل، وعدد " ٤ أئمة " بإدارة أوقاف الأربعين.

وقال أيمن مهران مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس، إن وكيل وزارة الأوقاف يقوم بتوزيع الأئمة على كبرى المساجد بجميع الإدارات إيماء من توجهات الوزارة في الاهتمام بالشباب والعمل على تنشيطهم وتوظيف طاقاتهم والاهتمام بهم لبناء المجتمع فلن يبنى المجتمع إلا بسواعد أبناءه فالشباب هم قوة المجتمع ورمز صلابته.