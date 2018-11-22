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ضبط مزارع بحوزته طبنجة ومخدرات و900 دولار أمريكي في الفيوم

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:36 م
ضبط مزارع بحوزته طبنجة ومخدرات و900 دولار أمريكي في الفيوم
مديرية أمن الفيوم
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ريهام على
 
تمكنت خدمة القطاع الثالث تأمين طريق القاهرةالفيوم الصحراوى أثناء عمل تمركز أمنى أسفل البوابات الحدودية دائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، من ضبط مزارع وبحوزته طبنجة و9 طلقات ومن جوهر الحشيش وكمية من نبات البانجو المخدرومبلغ مالى قدره 18 ألف و500 جنيه مصر و900 دولار أمريكي.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، من ضبط سيارة ماركة زوتى" صينى الصنع" ملك وقيادة "مراد أحمد.ح.م.ف" 57 عامًا، مزارع، ومقيم بعزبة فوزي مراد بدائرة مركز سنورس، وبحوزته طبنجة ماركة براونج عيار 9مم بلجيكى الصنع بالخزينه الخاصة بها بداخلها (9) طلقات وطربة من جوهر الحشيش المخدر تزن 90 جرامًا وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 35 جرامًا ومبلغ مالى قدره 18 ألف و500 جنيه مصرو900 دولار أمريكي.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وبمواجهة المتهم أقربإحرازه للمواد المخدره بقصد التعاطى وملكيته للسلاح النارى والمبلغ المالى المضبوط، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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