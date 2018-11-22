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المبعوث الأممي لليمن يؤجل زيارته لمدينة الحديدة إلى غد الجمعة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:30 ص
المبعوث الأممي لليمن يؤجل زيارته لمدينة الحديدة إلى غد الجمعة
مارتن جريفيث
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وكالات
 

ذكرت مصادر إعلامية يمنية، اليوم الخميس، أن المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث، سيؤجل زيارته إلى مدينة الحديدة إلى يوم غد الجمعة بسبب الأوضاع الأمنية بالمدينة.

 

 وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن "الدبلوماسى الأممى مازال فى العاصمة اليمنية صنعاء يواصل لقاءاته مع مليشيا الحوثى بحثًا عن تطمينات بشأن المشاركة فى الجولة المقبلة من الحوار".

 

يذكر أن جريفيث، قد وصل أمس إلى صنعاء ضمن مساعيه لتهيئة الظروف لمفاوضات السلام المقرر إجراؤها بين أطراف النزاع باليمن فى العاصمة السويدية استوكهولم أواخر الشهر الجارى.

 

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