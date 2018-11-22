تخلصي من حب الشباب بهذا القناع المذهل

لديكِ مشاكل في البشرة وتعانين من حب الشباب، إليكِ قناع الأناناس المذهل الذي يعد غني بالفيتامينت والمعادن ومفيد للتخلص من مشاكل البشرة.





كما أنه يساعد على التخلص من حب الشباب لأنه غني بمضادات التأكسد ويجعل البشرة أكثر شبابًا، إذ يعزز تكوين الكولاجين، بحسب موقع "beautymunsta".





كما يخفف الأناناس من آثار البقع الداكنة والشوائب في البشرة ويبقيها مشدودة ونضرة.





فكل ما على السيدات والفتيات سوى وضع شرائح الأناناس على بشرتهن وتركها لبضعة دقائق قبل غسلها بالماء الفاتر.





أما فيتامين C في عصير الأناناس، فهو علاج حب الشباب فعال جدا، من خلال وضعه على مكان الحبوب وتركه يجف ثم غسله بالماء البارد.



