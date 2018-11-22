ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تخلصي من حب الشباب بهذا القناع المذهل

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:18 ص
تخلصي من حب الشباب بهذا القناع المذهل
طباعة
 
لديكِ مشاكل في البشرة وتعانين من حب الشباب، إليكِ قناع الأناناس المذهل الذي يعد غني بالفيتامينت والمعادن ومفيد للتخلص من مشاكل البشرة.

كما أنه يساعد على التخلص من حب الشباب لأنه غني بمضادات التأكسد ويجعل البشرة أكثر شبابًا، إذ يعزز تكوين الكولاجين، بحسب موقع "beautymunsta".

كما يخفف الأناناس من آثار البقع الداكنة والشوائب في البشرة ويبقيها مشدودة ونضرة.

فكل ما على السيدات والفتيات سوى وضع شرائح الأناناس على بشرتهن وتركها لبضعة دقائق قبل غسلها بالماء الفاتر.

أما فيتامين C في عصير الأناناس، فهو علاج حب الشباب فعال جدا، من خلال وضعه على مكان الحبوب وتركه يجف ثم غسله بالماء البارد.

بالإضافة إلى أنه يعتبر مقشرًا طبيعيًا، لقدرته على التخلص من خلايا الجلد الميتة، ما يساعد على تفتيح البشرة وتبييضها، من خلال عمل قناع الأناناس و الكركم.
المزيد عن: فوائد الاناناس بشرة مذهلة القناع المذهل البشرة‎ الاناناس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
الداخلية
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
x
17:30
الأهلي - مصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
x
13:45
أحد
الحزم
x
16:50
الفيحاء
الوحدة
x
17:20
الباطن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/22/2018 11:40:00 AM