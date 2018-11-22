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أبشع جريمة انتقام.. امرأة تقتل حبيبها وتقدمه وجبة للعمال

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:19 ص
أبشع جريمة انتقام.. امرأة تقتل حبيبها وتقدمه وجبة للعمال
امرأة تقتل حبيبها وتقدمه وجبة للعمال
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شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة جريمة وحشية ارتكبتها امرأة مغربية بحق صديقها في إمارة العين، حيث نقلت صحف عربية أن المرأة أقدمت على قتل صديقها وتقطيعه ثم تحويله إلى وجبة طعام خليجية.

وأشارت إلى أن الجريمة قد تكون حدثت منذ 3 أشهر عندما فقد الشاب، وهو مغربي أيضاً، ولم تفلح جهود أسرته في العثور عليه.

ولفتت إلى أن شقيقه المقيم في عجمان انتقل إلى إمارة العين للقاء المرأة بعد علمه أن شقيقه كان على علاقة بها.

وكشفت أن الأخيرة أنكرت معرفتها بمكان الضحية، ما دفع الشقيق إلى الاتصال بالشرطة. وبعد تفتيش المنزل تمكن عناصر الأمن من العثور على دليل هو سنّ صغيرة في آلة طحن اللحوم.

وبعد إخضاع السن لفحص الحمض النووي تبين أنها تعود إلى الشاب المفقود. وخلال التحقيق معها اعترفت الشابة بأنها الفاعلة.

وقالت إنها أقدمت على قتله وطحنه وصنع وجبة قدمتها لعمال باكستانيين. وذكرت صحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية أنها أقدمت على فعلتها في ما سمته “لحظة جنون”.

وأفادت بأنها أرادت الانتقام منه بعدما قدمت له المساعدات المالية لمدة 7 سنوات. واعترفت بأن أحد أصدقائها ساعدها على التخلص من الجثة.


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