كثافات مروريةأمام قسم شرطة مصر القديمة بسبب كسر ماسورة مياه

تسبب كسر ماسورة مياه أمام قسم شرطة مصر القديمة في تباطؤ حركة السيارات للمتجه إلى أثر النبي والمعادي، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أمام قسم شرطة مصر القديمة بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات وتتمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور بناء على تعليمات اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور القاهرة.