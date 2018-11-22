أبرزها " قرار مفاجئ من ترامب بشأن صفقة القرن".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ حبس 6 متهمين بينهم ابنة خيرت الشاطر في الانضمام لجماعة إرهابية، ووزيرة الصحة تتفقد مبادرة فيروس "سي" في مركز الجمال بالقليوبية.

وزيرة الصحة تتفقد مبادرة فيروس "سي" في مركز الجمال بالقليوبية

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، صباح اليوم الخميس، نقطة المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، في "مركز صحة الجمال".

تأتي هذه الزيارة، لمتابعة سير عمل مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، بمحافظة القليوبية.

واطمأنت على سير العمل بالوحدة، وتأكدت من تسجيل كافة بيانات المواطنين على التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة، لافتة إلى مسح ٤٣٣١ حالة بتحقيق نسبة 90% من مستهدف سكان قرية الجمال.

وأوضحت أن نظام العمل يكون من خلال فرقتين صباحي و٢ مسائي من بينهم فرقة طائرة عن كل فترة لتغطي المناطق النائية بالقرية وتسهيلا على كبار السن وذوي الاحتباجات الخاصة.

حبس 6 متهمين بينهم ابنة خيرت الشاطر في الانضمام لجماعة إرهابية

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس عائشة الشاطر و5 آخرين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي.

وجاءت أسماء المتهمين كالتالي: هدى عبد المنعم، ومحمد أبو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي، وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

قرار مفاجئ من ترامب بشأن "صفقة القرن"

أكد مصدر مطلع، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر تأجيل إعلان خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن".

وقال المصدر، أن ترامب قرر تأجيل إعلان "صفقة القرن" حتى شهر فبراير المقبل، وذلك إرضاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وفق ما أوردت صحيفة "القدس".

وبحسب المصدر، جرى إطلاع ترامب على "الأطر العريضة لصفقة السلام" ولكنه ترك الأمر بيد صهره جاريد كوشنر، ومبعوثه للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، بالتعاون مع سفير ترامب في إسرائيل ديفيد فريدمان.

وكان أعلن البيت الأبيض يوم الإثنين الماضي، أن الرئيس ترامب ينوي عقد لقاء مع كبار مستشاريه هذا الأسبوع، لمراجعة خطة السلام التي تنوي الإدارة طرحها ومناقشة موعد الكشف عنها.

مقتل 5 طلاب بانفجار عبوة ناسفة بمدينة الموصل العراقية

لقي 5 طلاب مصرعهم، اليوم الخميس، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة تقل طلاب مدرسة في ناحية الشورة بمدينة الموصل شمالي العراق.

وقال مصدر أمني في تصريح لـRT إن "مجموعة طلاب كانوا يستقلون سيارة نوع "بيك آب" في طريقهم إلى المدرسة لقوا حتفهم بعد انفجار عبوة ناسفة".

وأضاف "أن عدد القتلى خمسة وغير معروف حتى الآن ما إذا كان هُناك جرحى".

وشهدت الموصل في الأيام الأخيرة بعض الأحداث الأمنية بتفجير عبوات ناسفة وسيارات مفخخة، علما أنها المرة الأولى التي تشهد فيها الموصل مثل هذه الأحداث منذ تحريرها عام 2017.

سيارة تدهس مجموعة من الطلاب شمال شرق الصين

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، نقلًا عن وسائل إعلام صينية، بأن سيارة دهست مجموعة من الطلاب في شمال شرق الصين.

وقال موقع "نيويورك تايمز بوست" إن السيارة دهست عددا من الأطفال شمال شرقي الصين، أمام إحدى المدارس.