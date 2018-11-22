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ليفربول يقترب من ضم "عوار"

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:19 ص
ليفربول يقترب من ضم عوار
حسام عوار
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الفجر الرياضي
 
يقترب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم حسام عاور نجم نادي ليون الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وذكر موقع "ليفربول إيكو" أن مسؤولي ليفربول يتابعن عن كثب اللاعب الجزائري الأصل، الفرنسي الجنسية، حسام عوارمنذ 3 سنوات، ويمكن أن تتم الصفقة بشكل رسمي في الشتاء المقبل.

ويلعب حسام عوار في مركز صانع الألعاب ويبلغ من العمر 20 عامًا ويريد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول التعاقد مع عوار كي يعوّض رحيل البرازيلي كوتينيو إلى برشلونة الإسباني.

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