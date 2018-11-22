بث مباشر.. الأهلي والوصل الإماراتي في البطولة العربية

أعلن الأهلي انضمام مهاجمه المغربي وليد أزارو إلى بعثة الفريق في الإمارات، استعدادًا لمواجهة الوصل، الخميس، في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد.

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وجاء انضمام أزارو إلى بعثة الأهلي قادمًا من تونس عقب خوض مباراة ودية مع منتخب المغرب أمام نسور قرطاج.

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ولم يوضح الأهلي حتى الآن أي أسباب لتأخر اللاعب عن الانضمام إلى البعثة، حيث أنه لم يشارك في مران الفريق، الأربعاء.