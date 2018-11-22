حث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق على ضرورة تحقيق الفوز في لقاء الوصل الإماراتي، مُطالباً لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد في المباراة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير العاشقة للنادي، خاصة أنه يثق بهم وينتظر منهم الكثير في الفترة الحالية تحديدا.

أون سبورتonair - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم 22-11-2018 اون لاين | كاس زايد My Kora extra

ويلتقي الاهلى مع الوصل في الخامسة والنصف من مساء غداً ، الخميس، بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت الامارت في أياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب ، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب إنتهى بالتعادل 2/2.

أون سبورتonair - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم 22-11-2018 اون لاين | كاس زايد My Kora extra

ويتطلع الاهلي لتخطي عقبة بطل الامارات والتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية بعد خسارة بطولة أفريقيا مؤخراً أمام الترجي التونسي.