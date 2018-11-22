أون سبورتonair - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم 22-11-2018 اون لاين | كاس زايد My Kora extra
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:17 صعمرو عادل
أون سبورتonair - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم 22-11-2018 اون لاين | كاس زايد My Kora extra
حث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق على ضرورة تحقيق الفوز في لقاء الوصل الإماراتي، مُطالباً لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد في المباراة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير العاشقة للنادي، خاصة أنه يثق بهم وينتظر منهم الكثير في الفترة الحالية تحديدا.
أون سبورتonair - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم 22-11-2018 اون لاين | كاس زايد My Kora extra
ويلتقي الاهلى مع الوصل في الخامسة والنصف من مساء غداً ، الخميس، بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت الامارت في أياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب ، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب إنتهى بالتعادل 2/2.
أون سبورتonair - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم 22-11-2018 اون لاين | كاس زايد My Kora extra
ويتطلع الاهلي لتخطي عقبة بطل الامارات والتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية بعد خسارة بطولة أفريقيا مؤخراً أمام الترجي التونسي.
بطاقة مباراة الاهلي والوصل:-
الأهلي Vs الوصل.
البطولة : كأس زايد للأندية الأبطال (دور الـ 16).
القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 1 .
الملعب : استاد زعبيل بنادي الوصل .
المعلق : لم يحدد بعد .
أون سبورتonair - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم 22-11-2018 اون لاين | كاس زايد My Kora extra
موعد مباراة الاهلي والوصل:-
6:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:30 مساءاً بتوقيت مصر .
5:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:30 مساءاً بتوقيت العراق .
5:30 مساءاً بتوقيت السودان .
6:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:30 مساءاً بتوقيت تونس .
4:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:30 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:30 مساءاً بتوقيت قطر.
3:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
لن يتحمل جمهور الأهلي صدمة جديدة بالنسبة للفريق الأحمر بعد ضياع لقب دوري أبطال إفريقيا على يد الترجي التونسي بالدور النهائي، وهو ما يدركه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني في المواجهة المصيرية أمام الوصل الإماراتي، مساء الخميس، في إياب دور الـ16 بكأس زايد.
أون سبورتonair - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم 22-11-2018 اون لاين | كاس زايد My Kora extra
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