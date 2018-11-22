قرعة دوري أبطال آسيا.. مباريات مثيرة وعبدالله السعيد يصطدم بالسد وفيريرا

أقيمت اليوم الخميس قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2019، واسفرت عن مواجهات نارية للمحترفين المصريين حيث يلتقي فريق الأهلي الذي يضم الثاني عبدالله السعيد ومحمد عبدالشافي مع السد القطري الذي يقوده البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للزمالك.





وجاءت نتائج القرعة كالتالي:-





المجموعة الأولى: الوصل الإماراتي - الزوراء العراقي - المتأهل من ملحق الوحدات الأردني والكويت الكويتي وذوب آهن الإيراني والغرافة القطري - المتأهل من ملحق أستكلول وأجمك والنصر السعودي





المجموعة الثانية: الاتحاد السعودي - الوحدة الإماراتي - لوكوموتيف الأوزبكي - المتأهل من ملحق سايبا الإيراني ومينيرفا الهندي والريان القطري





المجموعة الثالثة: الدحيل القطري - الهلال السعودي - العين الإماراتي - استقلال طهران الإيراني





المجموعة الرابعة: بيرسبوليس الإيراني - السد القطري - الأهلي السعودي - المتأهل من ملحق باختاكور الأوزبكي والقوة الجوية العراقي والنصر الإماراتي



