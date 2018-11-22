ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جواتيمالا.. الحكم على جندي سابق بالسجن 5000 سنة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:04 ص
جواتيمالا.. الحكم على جندي سابق بالسجن 5000 سنة
جنود الجيش الجواتيمالي
طباعة
وكالات
 

قضت محكمة في جواتيمالا بسجن جندي سابق 5160 عاما، بعد إدانته بالضلوع في مذبحة قتل فيها 171 شخصا، إبان الحرب الأهلية التي استمرت 36 عاما.

 

وأفادت جهة الادعاء بأن المدان سانتوس لوبيز شارك في قتل سكان قرية دوس إيريس بأكملها تقريبا خلال الحرب الأهلية.

 

وأكد الادعاء أن لوبيز كان ضمن دورية خاصة أرسلت إلى دوس إيريس للبحث عن أفراد من جماعة مسلحة نصبت كمينا لقافلة عسكرية، وعندما لم تعثر الدورية المذكورة على أفراد الجماعة أو على أسلحة، اقتاد أفرادها سكان القرية من منازلهم واغتصبوا عددا من الفتيات قبل قتل معظمهم.

 

وأشار إلى أن لوبيز وجماعته من أجل التستر على جرائم الاغتصاب، قاموا بقتل كل سكان القرية تقريبا.

 

جدير بالذكر أن المذبحة وقعت إبان حكم دكتاتور جواتيمالا السابق إفراين ريوس مونت، الذي توفي في أبريل الماضي وواجه اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.

 

المزيد عن: جواتيمالا جنود الجيش الجواتيمالي السجن 5000 سنة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
الداخلية
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
x
17:30
الأهلي - مصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
x
13:45
أحد
الحزم
x
16:50
الفيحاء
الوحدة
x
17:20
الباطن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/22/2018 11:40:00 AM