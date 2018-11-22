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شاهد.. لماذا قطر تكره المملكة وتصر على زعزعة أمن المنطقة؟

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:54 ص
شاهد.. لماذا قطر تكره المملكة وتصر على زعزعة أمن المنطقة؟
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 

قال المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عبدالله بن يحيى المعلمي، إن قطر تصر على زعزعة أمن السعودية ودول المنطقة ودعم الإرهاب، الذي هدد العالم بأسره، إضافة إلى شراكتها مع إيران في توجهها الذي لم يتوقف عن خلق الفوضى العارمة في دول المنطقة.

وشدد في بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية، على أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، اتخذت قرارا سياديا في مقاطعة قطر، حفاظا على ضبط الأمن في المنطقة، والضغط على الدوحة لوقف دعم الإرهاب".

أضاف: "قطر اختارت أن تكون إيران حليفا لها، واستمرت 20 عاما في دعم الجماعات الإرهابية، مع علمها بما يكيدونه ضد دول المنطقة"، مشددا على أن دعم قطر المستمر للإرهاب، هو ما أدى إلى أن تكون الدوحة الملاذ الأول للإرهابيين، حيث يجدون البيئة الخصبة فيها، وتستقبلهم، وتسمح لهم بالتآمر ضد دولهم.

واختتم المعلمي بيانه، قائلا: "حفاظا من الدول الأربع على إبقاء قطر في محيطها الطبيعي، فقد أُعطيت فرصا عدة لوقف دعمها للإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، آخرها في عامي 2013 و2014، إلا أن هذه المساعي فشلت، ولم تلتزم الدوحة بالمطالبات".

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