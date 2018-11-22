على طريقة الفاشينيستات.. كيفية تنسيق الجاكيت الشتوي؟

تستطيع الفاشينيستات المحجبات اعتماد موديل الجاكيت بأكثر من طريقة مختلفة، إليك خياراتهن وطريقة التنسيق، لتستوحي منها ما يناسبك.





عادة ما تبتعد الصبية المحجبة عن الجاكيتات القصيرة، لصعوبة تنسيقها مع باقي الملابس، لكن استطاعت مدونة الموضة الكويتية مرمر محمد اختيار الجاكيت الجلد الذهبي الميتاليك بستايل فتاة الموتوسيكل، نسقت معه جيب بنطلون فضفاض باللون الأسود، وحجابا باللون الابيض، أو لإطلالة أكثر كلاسيكية بلمسة مترفة بالجاكيت الطويل المخطط بالطول، والذي يناسب أكثر الصبايا أصحاب الوزن المتوسط.





لايمكن أن نتحدث عن صيحة الجاكيت من دون أن نذكر الجاكيت الجينز، احرصي على أن يكون فضفاضا ومتوسط الطول، ليس فقط للاحتشام، لكنه من أنواع الموديلات الدارجة هذا العام، واخترناه لك هذه المرة باللوك الحيادي من مدونة الموضة المصرية مروة حسن مع التوب والبنطلون الأسود.





تتجنب أيضا الفتاة المحجبة ارتداء الجمبسوت، خوفا من ألا تناسب مظهرها ولفة حجابها، ولكن يمكنك اختيارها بهذا التنسيق الذكي من سلمى نور الدين بارتداء الجاكيت مع الجمبسوت بألوان مبهجة، وحذاء أرضي لإطلالة مناسبة للجامعات وأوقات التسوق.



