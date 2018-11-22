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نور الشربينى ونور الطيب يتأهلان لربع نهائى هونج كونج للاسكواش

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:29 ص
نور الشربينى ونور الطيب يتأهلان لربع نهائى هونج كونج للاسكواش
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الفجر الرياضي
 
تأهلت نور الشربينى لاعبة وادى دجلة، والمصنفة الأولى عالميا، إلى دور الـ8 ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، وذلك بعد تغلبها على الأمريكية أماندا صبحى بنتيجة 3 / 1، فى مباراة استغرقت 44 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6، 11-6، 11-13، 13-11.

كما تأهلت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة وادى دجلة، والمصنفة الثالثة عالميا، إلى دور الـ8  من نفس البطولة بعد تغلبها على نظيرتها الهندية جوشانا شينابا بنتيجة 3 / 1 فى مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6، 11-4، 10-12، 11-8.

فيما ودعت هانيا الحمامى بطولة هونج كونج من دور الـ16، عقب خسارتها أمام نظيرتها النيوزيلاندية جويلى كينج بنتيجة 3 / 1 فى مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-8، 7-11، 11-7، 11-3.

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