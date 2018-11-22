وزيرة القضاء الإسرائيلي: خطة السلام التي يعدها ترامب مضيعة للوقت

وصفت وزيرة القضاءالإسرائيلي، اييليت شاكيد، خطة السلام التي يعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مضيعة للوقت".



ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، تصريحات لـ "شاكيد"، ذكرت فيها أن "المسافة بين الإسرائيليين والفلسطينيين كبيرة للغاية"، مردفة: "لا أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، أود أن أقول لترمب لا تضيع الوقت".



وكان مسؤول في البيت الأبيض، قد صرّح للصحيفة الأسبوع الماضي، بأن "الوضع السياسي في إسرائيل لن يؤخر أو يمنع نشر خطة السلام الخاصة بالإدارة الأمريكية".



وفي سياق آخر، شككت شاكيد في استمرار تفاهمات التهدئة ووقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في غزة وتل أبيب. مؤكدة: "أعتقد أن وقف إطلاق النار سيستمر لبضعة أشهر ثم ينكسر".



وتابعت: "وإذا تم انتهاك وقف إطلاق النار، لن يكون هناك خيار سوى القتال بكل الوسائل ضد حماس".







