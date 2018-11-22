ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزيرة القضاء الإسرائيلي: خطة السلام التي يعدها ترامب مضيعة للوقت

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:41 ص
وزيرة القضاء الإسرائيلي: خطة السلام التي يعدها ترامب مضيعة للوقت
طباعة
رحاب منيعم
 
وصفت وزيرة القضاءالإسرائيلي، اييليت شاكيد، خطة السلام التي يعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مضيعة للوقت".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، تصريحات لـ "شاكيد"، ذكرت فيها أن "المسافة بين الإسرائيليين والفلسطينيين كبيرة للغاية"، مردفة: "لا أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، أود أن أقول لترمب لا تضيع الوقت".

وكان مسؤول في البيت الأبيض، قد صرّح للصحيفة الأسبوع الماضي، بأن "الوضع السياسي في إسرائيل لن يؤخر أو يمنع نشر خطة السلام الخاصة بالإدارة الأمريكية".

وفي سياق آخر، شككت شاكيد في استمرار تفاهمات التهدئة ووقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في غزة وتل أبيب. مؤكدة: "أعتقد أن وقف إطلاق النار سيستمر لبضعة أشهر ثم ينكسر".

وتابعت: "وإذا تم انتهاك وقف إطلاق النار، لن يكون هناك خيار سوى القتال بكل الوسائل ضد حماس".



المزيد عن: وزيرة القضاء الاسرائيلي صفقة القرن دونالد ترامب ايليت شاكيد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
الداخلية
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
x
17:30
الأهلي - مصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
x
13:45
أحد
الحزم
x
16:50
الفيحاء
الوحدة
x
17:20
الباطن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/22/2018 10:00:05 AM