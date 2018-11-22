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ترامب يصف إيران براعي الإرهاب الأكبر في العالم

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:40 ص
ترامب يصف إيران براعي الإرهاب الأكبر في العالم
ترامب
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وكالات
 

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران براعي الإرهاب الأكبر في العالم.

 

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال "ترامب": إن إيران تدعم جماعة حزب الله الإرهابية في لبنان، كما قتل الإيرانيون عددا من الأمريكيين والأبرياء الآخرين في الشرق الأوسط.

 

واتهم الرئيس الأمريكي، إيران بأنها تسعى إلى زعزعة الجهد الديمقراطي الهش في العراق، إضافة لمسئولياتها عن حرب دموية بالوكالة ضد السعودية في اليمن.

 

وفي ذات السياق، قال: "الولايات المتحدة ستبقي على شراكتها الراسخة مع السعودية، وهي حليفا وفيا لنا في مواجهة إيران".

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