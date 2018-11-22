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مكياج خريفي بسيط لمشاويرك النهارية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:31 ص
مكياج خريفي بسيط لمشاويرك النهارية
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لكي تظهري بأفضل صورة لديكِ حتى بنهار الخريف، إليكِ مكياج خريف بسيطًا يناسب مشاويركِ بهذا الوقت.

- نظّفي بشرتكِ بعمق قبل تطبيق أيّ نوع من المكياج.
- ضعي البرايمر على بشرتكِ ووزعيه جيدًا، بحيث يخفي قدر الإمكان عيوب الوجه، ويمكنكِ أن تضعيه بطريق الذهاب والعودة.
- ثمّ قومي بوضع كريم الأساس، واختاري الدرجة الأقرب لبشرتكِ، ولا تتقيّدي باعتماد نوع بتغطية عالية، فلا بأس إن ظهرتِ بمشاويركِ البسيطة بشكل أكثر طبيعية، بل العكس هذا الأمر بحدّ ذاته يُعتبر صيحة رائجة.
- ضعي الكونسيلر المماثل للون بشرتكِ، تحت العينين بشكل هرمي، ووزعية بالفرشاة الخاصة.
- استخدمي الأبيض اللامع تحت عظمتي الحاجب، مع وضع لون بني هادئ كطبقة أرضية على الجفن العلوي، ثم ضعي اللون الترابي الآخر الذي تفضلينه، يمكنكِ اختيار البني الداكن قليلًا.
- استخدمي محدّد الحواجب البنية، وامشي على بصيلات الشعر واحدة واحدة حتى تبدو بشكل طبيعي.
- استخدمي الماسكرا متوسطة الكثافة، لمظهر طبيعي أكثر.
- ضعي البلاش البرونزي أو الخوخي أو الوردي بحسب ذوقكِ على عظمتي الخدّ لإبرازهما، وفوق الخد.
- اختاري الغلوس اللامع لشفتيكِ فهو رائج بشدة هذا العام.
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