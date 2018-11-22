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احتجاجا على الفساد.. مظاهرات عمالية تجتاح الأهواز العربية في إيران

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:34 ص
احتجاجا على الفساد.. مظاهرات عمالية تجتاح الأهواز العربية في إيران
احتجاجا على الفساد
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وكالات
 

تظاهر مئات العمال في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، احتجاجا على الفساد وقمع النظام، والمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة منذ أشهر عدة.

 

وقال ناشطون إيرانيون، وفقا لقناة سكاي نيوز، إن شوارع الأهواز شهدت مظاهرات واحتجاجات واسعة لعمال وموظفي المدينة ذات الأغلبية العربية، حيث احتشدوا أمام البنك الوطني الإيراني مؤكدين أنه مركز الفساد.

 

وأشار المركز الأهوازي للإعلام والدراسات أن المئات من مختلف الفئات والشرائح المجتمعية انضمت إلى المظاهرات العمالية تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية.

 

وكانت مدينة شوش بمحافظة خوزستان شهدت، مظاهرات مماثلة، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، التي تفاقمت بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة.

المزيد عن: مظاهرات عمالية الأهواز العربية احتجاجا على الفساد إيران
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