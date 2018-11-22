علامات تدل على أنكِ تحظين بـ"سمعة طيبة"

هناك مجموعة من السمات التي يتحلى بها الشخص لكي يحظى بسمعة طيبة، وهذه هي العلامات التي إذا طرأت عليكِ تجعلكِ تحظين بسمعة طيبة:-





١- الشعور بالآخرين:

الشخص الذي يشعر بمأساة الآخرين ويتألم لألمهم يدل على أنه شخص حي الضمير، وعندما تسعى لحل مشاكل الآخرين فهذا كفيل بأن يبين التزامك الأخلاقي، فعملك بجميع هذه النقاط دون انتظار مقابل من الآخرين سيجعلك شخصاً محبوباً من قبل الجميع، ما يساهم بانعكاس سمعة إيجابية عنك.





٢- بر الوالدين:

الأشخاص البارين بوالديهم ويحسنون معاملتهم، لا شك أنهم يملكون سمعة طيبة وانطباعاً جيداً لدى الآخرين وقدوة جيدة للمجتمع.





٣- الشكر بشكل مستمر:

عندما تكون عادة الشكر على لسانك لمن يحسن إليك، فإنك تعطي نفسك طاقة إيجابية كما أنك تسمح للآخرين برؤية إيجابيتك.





٤- الوفاء والصدق:

ويقصد بهذا، الوفاء بالفعل، والصدق بالقول الصريح مع الآخرين والالتزام بالوعود، فالشخص ذو السمعة الطيبة الكذب ليس من أخلاقياته.





٥- التحلي بعقلية منفتحة: