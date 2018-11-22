ضبط 9 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم عن ضبط 9 بائعة متجولين، 2 تسول، 2 حكم جزئي، 12 غرامات، 4 خيال وجمال، ورفع 19 حالة إشغال طريق، وتحرير 39 مخالفة مرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.