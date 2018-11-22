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"الأرصاد" تكشف عن تفاصيل موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد اليوم

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:29 ص
الأرصاد تكشف عن تفاصيل موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد اليوم
طقس سيء
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الطقس السيء على شمال البلاد وسيناء اعتبارًا من اليوم، متمثلة في سقوط أمطار متوسطة، وانخفاض درجات الحرارة.

وأشار خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى ذروة موجة الطقس السيىء غدًا والسبت، حيث ستصل الأمطار إلى حد السيول على سيناء، بالإضافة إلى أن موجة الطقس السيء ستمتد إلى القاهرة، والوجه البحري، ومدن القناة.

ولفت إلى أن موجة االطقس السيء ستمتد إلى يوم الأحد، محذرًا من القيادة بسرعة عالية على الطرق، منوهًا بأن المواطنين يجب أن يرتدوا الملابس الشتوية حيث ستتراوح درجة الحرارة خلال الفترة القادمة حول 23 درجة.
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