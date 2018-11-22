"لوموند" الفرنسية: صواريخ إيران أصبحت على حدود إسرائيل



وقال السفير الإيراني السابق في سوريا حسین شیخ‌ الإسلام للصحيفة، إن بلاده ساعدت سوريا عبر تطوير مصانع صواريخ في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، مشيرا إلى أن هذه المصانع "لا تزال فعّالة".



وأضاف أن إيران "تعمل على تزويد سوريا بصواريخ أكثر دقة، طوّرتها على مدى العقد الماضي".



من جانبه، أكد السفير الروسي لدى فرنسا إليكسي ميشكوف لمراسلنا، أنه "إذا أراد الغرب التفاوض مع إيران بشأن برنامجها الصاروخي، فعليه احترام الاتفاق النووي معها".



ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية الخميس، أن إيران تعزز ترسانتها الصاروخية على الحدود بين سوريا وإسرائيل، لتكون "الخط الأول" في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل.