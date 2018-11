الطالع الفلكى الخَمِيس 22/11/2018..المَكَانَة الإجْتِمَاعيَة!

**القمر فى الرّبع الثّانى، القمر فى الثّور، ويدخل الجَوْزَاء فى السّادسة و10 دقائق صباح غدٍ الجمعه بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى الثّامنة و5 دقائق ليلاً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.





*اليوم 13 هَاتُور قبطى، 22 تشرين ثَانِ رُومى ، 14 رَبيعٍ الأوّل ،سلبى للغاية، أوزريس يتّجه لمعركته الأخيرة فى أبيدوس- البلينة/سُوهاج طالباً الإنتقال للغرب، الأسفار غير مُعَضدَة اليوم فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: -صُدفَة بَاشَا ، أبُوها حِفِى عشان يِبْآ افندى مَعْرِفْشْ.(فؤاد المهندس من مسرحيّة سيّدتى الجميلة-1969)





*القمر فى الثّور"غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس تنتقل لبرج القوس - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من برج العقرب لبرج القوس فى الحادية عشرة ظهراً ، وسوف تبقى فيه لتُغادره لبرج الجدى فى الدقيقة 23 فجر 22 ديسمبر/بعد مُنتصف ليلة 21 ديسمبر بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى القوس.(تنتقل للجدى فى 21 ديسمبر)

(عطارد) ----- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 5 يناير 2019)

(الزّهرة) ----- فى العقرب. (تنتقل للقوس فى 7 يناير 2019)

(القمر) ------ فى الدّلو.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحُوت.(ينتقل للحَمَلْ فى 1 يناير)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 2 ديسمبر 2019)





كوكب المُشترى يحكم بُرجيْن (القوس ، الحُوت)ويرمز للوجاهة والمكانة الإجتماعيّة والمراكز الوظيفيّة الراقية كما يرمز للإزدهار والنّماء والترقّى، الإلتفات للواجبات الرّوحيّة الدّينيّة ، خلال تواجد الشمس/الأنا فى بُرج القوس فالفرص مُرتفعة لترقّى وظيفى تحلم به،زيادة فى راتبك الشّهرى، رَوَاج لبضاعتك إن كنت تاجراً ، التحصّل على الدرجات الوظيفيّة أوالعلميّة الرّاقية التى تستلزم ألقاباً لتكسب هذا البريستيج اللامع بين الناس، إنتقالك من ضاحية سكنية مُتواضعة لأخرى راقية ، الزيادة والبركة تحلّ عليك لتتزوّج إن كنت عازباً ويرزقك الله تَعَالى بالذريّة لتحلّ الزيادة فرداً للعائلة الكريمة،بُرج القوس يُشدّد أن تبتعد عن رفقة السّوء أوالأماكن المشبوهة التى لاتليق بمكانتك وأن تُحافظ على نفسك وأسرتك بمنأىً عن الدّهماء والسّوقة حتى إن تكلّفت أموالاً، التضحية بالدراهم لتستقل سيارة أجرة مضمونة أفضل من توريط زوجتك وأطفالك بحافلة مُزدحمة لتكون عُرضة لما لايليق ،إن كُنت مُقصّراً فى أداء فروضك الدّينيّة وواجباتك الإجتماعيّة ، تُعانى التدخين أوالتلفّظ بالبذاءة فحلول الشّمس بالقوس يزيد من إمكانية نجاحك فى الإقلاع عن العادات السيئة والإلتزام بفروضك الدّينيّة ، كما أن الأسفارلأراضٍ بعيدة ولمُدّة طويلة وارد خلال حلول الشمس فى القوس خصوصاً لمواليد القوس والحُوت وأيضاً مواليد الجَوْزَاء ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

باقة من أغانى مولودىْ برج القوس ، آندى ويليامز ومات مونرو وكلاهما له الصوت المُخملى ورُبّما صَعُبَ عليك التمييز بين صوتيْهما.

1-Andy Williams - (Where Do I Begin) LOVE STORY 1970 (High Quality

2-Andy Williams-Speak Softly Love(Lyrics

3-Somewhere My Love - Andy Williams

3-Andy Williams - Feelings (1975

4-The Best Of Andy Williams- 15 songs nonstop- with Lyrics

5-MATT MONRO - FROM RUSSIA WITH LOVE - LIVE - 007 THEME

6-Matt Monro Greatest Hits





إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: السيطرة على المواقف المُحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.





برج الثور: إحتماليّة لإنفاق بعض القروش الزيادة أمام أحد محلات مستحضرات التجميل تدفعها بامتعاض مع إبتسامة باهتة ،والبضاعة بالتأكيد لا تخصك.





برج الجوزاء: هدوء طوال النهار لكن فى المساء قد تكون مشغولاً بالإختيار من بين البذلات الفخمة فى خزانة ملابسك لحضور أحد الأفراح أوالحفلات.





برج السّرطان: فى أبهى صورك إستعداداً لحفل جماعى أو تجمّع كبير بأحد الأماكن المفتوحة ، لاتَنسَ وضع العطر والتحلّى بالمرح ، وانتقاء الألفاظ المُناسبة.





برج الأسد: إحتفظ بأسرارك لنفسك ،أسوأ الأعداء صديق إنقلب عدوّاً لمعرفته بدقائق حياتك ،وفّر على نفسك تلك الدّراما واقفل فمك والذى ليس مجهوداً شاقاً.





برج العذراء: تصفح الشبكة العنكبوتية قد يُلهمك بفكرة تكون باب رزق جديد لك، لا تستهن بالأفكار البسيطة فكلنا وُلِدنا صغاراً، وكذلك المشاريع العملاقة.

برج الميزان: تعاملك مع طلبات الحبيب التى قد تبدو سخيفة من وجهة نظرك بابتسامة وصبر تزيد من محبتك فى قلبه فتمسّك بالهدوء.





برج العقرب: رغبتك فى رعاية من حولك تنسحب على الفقراء والأيتام، الحيوانات والطيور، لا تنسَ رعاية شيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.





برج القوس: إبتعادك عن مواقع الشّبهات أو الأشخاص المشبوهين أفضل مايُمكن أن تقدّمه لنفسك إن أردت الحفاظ على بريستيجك ومركزك الإجتماعى.





برج الجدى: العمل دون توقف هو خير ماتفعله عندما تجد أنّ العجلة قد دارت والأمورتسير بسلاسة، لاتتوقف حتى تنهى أكبرقدرمُمكن من عملك.

برج الدّلو: أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة كبيرة، توقع المشكلة والعمل على تجنّبها يُخفّض من ضررها،إستبن سيارتك أو نقديّة،لهذا إسمه القرش الأبيض.





برج الحُوت: ترتيب الأولويّات وتنظيم العمل يوفر الكثير بمشيئة الله تَعَالى، المثل الأجنبى يقول غُرزة فى التوقيت الصحيح توفر تسعة غُرز فى التوقيت الخاطئ.