وزيرة الصحة تتوجه إلى القليوبية لمتابعة تنفيذ مبادرة فيروس "سي"

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، إلى محافظة القليوبية؛ لتفقد عدد من نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سي"، والكشف على الأمراض غير السارية، تحت شعار" 100 مليون صحة"؛ للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.





وتأتي الجولة فى إطار حرص الوزيرة على المتابعة الميدانية للمبادرة الرئاسية، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية على أرض الواقع، فى محافظات المرحلة الأولى الـ 9 للمبادرة.





ومن المقرر، أن تبدأ الوزيرة جولتها بنقطة المسح في وحدة صحة "كفر الجمال"، ثم مركز تدريب "سنديون"، تليها مركز صحة "سنديون"، وتختتم الجولة بمستشفى حميات "قليوب".









جدير بالذكر، أن القليوبية ضمن محافاظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، والتى انطلقت فى الأول من أكتوبر الماضي فى 9 محافظات، ويستمر عملها حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.









ويشار إلى وجود خط ساخن 15335، وموقع إلكتروني www.stophcv.eg لتلقي أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم.



