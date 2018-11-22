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اليمن.. تقدم للجيش في صعدة ومساعي غريفثس مستمرة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:17 ص
اليمن.. تقدم للجيش في صعدة ومساعي غريفثس مستمرة
الجيش اليمني - أرشيفية
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وكالات
 

أفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش اليمني حررت مواقع جديدة في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة، وقتلت عددا من عناصر ميليشيا الحوثي.

 

وكشف المصدر الميداني في اللواء السابع حرس حدود، لوسائل إعلام يمنية، مساء الأربعاء أنه تمّ تحرير قرى "الجثامة"، و"آل سبتان", و"القرن"، و"حوالي" وتباب "شرقي المقران"، شرقي جبل الأزهور الاستراتيجي في جبهة رازح بعد هجوم مباغت ومواجهات عنيفة استمرت أكثر من ساعتين الأربعاء، سقط فيها 7 قتلى وأصيب أكثر من 11 آخرين.

 

في غضون ذلك، دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عربة تُقلّ مقاتلين تابعين للحوثي، كما دكت غارات أخرى مواقع وتحصينات الميليشيات في المنطقة ذاتها.

 

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