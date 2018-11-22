رسالة مايا دياب إلى فيروز في عيد ميلادها

هنأت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ السيدة ​فيروز​، بعيد ميلادها الـ 83، برسالة مؤثرة عبر صفحتها الشخصية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.





مايا دياب، قالت في تعليقها على الصورة: "بيوم عيدك بحسّ بالوطنية، بيوم عيدك بحسّ بالإستقلال، إنت الوحيدة اللي أعطيتي بلدي هوية، هوية وطنية وفنية وفخر، لما بسمع صوتك بحس بإستقلال".





وأضافت: "أكتر من استقلال منعيّدو وما بعمرنا حصلنا عليه.. منِّك تعلمت الحنين وبعرف لمين.. ‎لطفولة، لتفاصيل، لمشهدية، ليوميات، ‎لروتين، الحياة كاملة ابتدت وما رح تخلص طالما صوتك كل يوم بوسّع المدى، بتمنى انك تكوني سعيدة بحياتك على قدّ ما بتسعديلنا حياتنا".



