رسالة مايا دياب إلى فيروز في عيد ميلادها
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:19 صالفجر الفني
هنأت الفنانة اللبنانية مايا دياب السيدة فيروز، بعيد ميلادها الـ 83، برسالة مؤثرة عبر صفحتها الشخصية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
مايا دياب، قالت في تعليقها على الصورة: "بيوم عيدك بحسّ بالوطنية، بيوم عيدك بحسّ بالإستقلال، إنت الوحيدة اللي أعطيتي بلدي هوية، هوية وطنية وفنية وفخر، لما بسمع صوتك بحس بإستقلال".
وأضافت: "أكتر من استقلال منعيّدو وما بعمرنا حصلنا عليه.. منِّك تعلمت الحنين وبعرف لمين.. لطفولة، لتفاصيل، لمشهدية، ليوميات، لروتين، الحياة كاملة ابتدت وما رح تخلص طالما صوتك كل يوم بوسّع المدى، بتمنى انك تكوني سعيدة بحياتك على قدّ ما بتسعديلنا حياتنا".
وتابعت: "يا ريت منقدر نعطيكي قد ما أعطيتي كل واحد فينا.. انتمائي إليك هو أكتر من "حب" وكل يوم بيطلع بزيد انتمائي وحبي وتقديري لقيمة وطنية فنية، لهالة، لشخصية، "لأمّ" أحبّت الوطن فصارت الوطن و"لأمّ" أحبّت اولادها فصرت كل ما أتلاقى ب"زياد" بشوف حبّك بشعّ منه. العمر بيحلى إلك، يا من اجتمع عليها الوطن وما اختلف عليها ولا وطن. ينعاد عليك وما توقف ولا مرة الدني".
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا مايا دياب فن سينما دراما الفجر الفني اخبار مايا دياب اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن