ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مسلحون يفرجون عن 16 مصريا كانوا محتجزين لديهم

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:17 ص
مسلحون يفرجون عن 16 مصريا كانوا محتجزين لديهم
مسلحون - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

أفرج مسلحون، اليوم الخميس، عن 16 عاملا مصريا احتجزوا كرهائن في ليبيا بسبب نزاع مالي بين متعاقدين ليبيين وشريكهم المصري، حسب وكالة "فرانس برس".

 

ونقلت الوكالة عن شقيق أحد المخطوفين قوله إن الخاطفين أفرجوا عن العمال وأصبح بعضهم في عهدة متعاقدين ليبيين محليين دفعوا أموالا نيابة عنهم، في حين وقّع الباقون تعهدات بالبقاء في ليبيا والعمل لسداد مطالب المسلحين.

 

وكان مسلحون مجهولون قد احتجزوا 16 عاملا قدموا من محافظة كفر الشيخ المصرية قبل 4 أيام في مدينة طبرق شرق ليبيا، وذلك بعد أن اتهم متعاقدون ليبيون شريكا مصريا لهم من نفس محافظة العمال المخطوفين، بالفرار من البلاد بعد سرقة 125 ألف دينار ليبي.

 


المزيد عن: مسلحون ليبيا رهائن في ليبيا 16 مصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
الداخلية
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
x
17:30
الأهلي - مصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
x
13:45
أحد
الحزم
x
16:50
الفيحاء
الوحدة
x
17:20
الباطن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/22/2018 8:20:01 AM