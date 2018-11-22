مسلحون يفرجون عن 16 مصريا كانوا محتجزين لديهم

أفرج مسلحون، اليوم الخميس، عن 16 عاملا مصريا احتجزوا كرهائن في ليبيا بسبب نزاع مالي بين متعاقدين ليبيين وشريكهم المصري، حسب وكالة "فرانس برس".

ونقلت الوكالة عن شقيق أحد المخطوفين قوله إن الخاطفين أفرجوا عن العمال وأصبح بعضهم في عهدة متعاقدين ليبيين محليين دفعوا أموالا نيابة عنهم، في حين وقّع الباقون تعهدات بالبقاء في ليبيا والعمل لسداد مطالب المسلحين.

وكان مسلحون مجهولون قد احتجزوا 16 عاملا قدموا من محافظة كفر الشيخ المصرية قبل 4 أيام في مدينة طبرق شرق ليبيا، وذلك بعد أن اتهم متعاقدون ليبيون شريكا مصريا لهم من نفس محافظة العمال المخطوفين، بالفرار من البلاد بعد سرقة 125 ألف دينار ليبي.