هاني عادل وناهد السباعي مع منى الشاذلي.. الليلة

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي صناع فيلم "جريمة الإيموبيليا" الذي من المقرر عرضه خلال مهرجان القاهرة السينمائي وذلك في حلقة خاصة تعرض مساء اليوم الخميس على فضائية cbc .





كان ضمن الحضور المخرج خالد الحجر وأبطال الفيلم هاني عادل وناهد السباعي حيث تناول اللقاء تفاصيل تصوير العمل بالكامل داخل عمارة الإيموبيليا إحدى أشهر عمارات القاهرة.





وتحدث النجم هاني عادل خلال اللقاء عن تحضيره لشخصية البطل الذي يعاني اضطرابا نفسيا وكيف تمكن من أداء لزمات الشخصية وحركاتها كما تحدثت ناهد السباعي عن الخوف الذي كان يسيطر عليها أثناء التصوير في عمارة الإيموبيليا.





كشف مخرج ومؤلف العمل خالد الحجر تفاصيل فكرة الفيلم وعلاقتها بالجريمة التي ارتكبت قبل أكثر من 15 عاما في عمارة الإيموبيليا.





وتطرق اللقاء في جانب منه إلى عرض الفيلم في مهرجان القاهرة والريد كاربت الخاصة بالمهرجانات وملابس الفنانين بها وتعليقات الجمهور عليها.





وتتضمن الحلقة لقاء مع الكاتب الصحفي محمد شعير بمناسبة الإعلان عن مجموعة قصصية جديدة لم تنشر من قبل للأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ وكيفية عثور "شعير" على تلك القصص وهو الحدث الذي احتفت به جريدة الجارديان الشهيرة وأبرزته في تقرير لها.



