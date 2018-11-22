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اجتماع عاصف لمجلس المصري لاختيار خليفة ميمي عبد الرازق

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:05 ص
اجتماع عاصف لمجلس المصري لاختيار خليفة ميمي عبد الرازق
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عمرو مصطفى
 
يعقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية اليوم الخميس اجتماعا مهما لمناقشة مصير الجهاز الفني للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق.

ويبحث مجلس إدارة النادي المصري في اجتماع اليوم توجيه الشكر إلى ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق بعد تدهور نتائج الفريق في الدوري الممتاز بالإضافة إلى هجوم ميمي بالأمس على مجلس الإدارة بسبب عدم اللعب في بورسعيد.

وخسر المصري البورسعيدى على يد حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة فى الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري.

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