التشكيلية إيمان حسين تجسد جمال العشوائية في لوحات فنية

أكدت الفنانة التشكيلية إيمان حسين، أن الفن التجريدي أحد أروع الفنون التي تعبر عن الروح باستخدام مكونات الأشياء وأبسطها، لافتة إلى أنها دائما تركز على الأجزاء الصغيرة والمعاني التي تحملها في توصيل رسالتها الفنية، وهو ما عبر عنه معرضها الفني الاخير والذي كان بعنوان الـ "لا شيء" والذي ضم عددًا كبيرًا من اللوحات والصور الفنية التي تمزج بين الفن التجريدي ودراستها للهندسة المعمارية.

أكدت الفنانة التشكيلية إيمان حسين، أن الفن التجريدي أحد أروع الفنون التي تعبر عن الروح باستخدام مكونات الأشياء وأبسطها، لافتة إلى أنها دائما تركز على الأجزاء الصغيرة والمعاني التي تحملها في توصيل رسالتها الفنية، وهو ما عبر عنه معرضها الفني الاخير والذي كان بعنوان الـ "لا شيء" والذي ضم عددًا كبيرًا من اللوحات والصور الفنية التي تمزج بين الفن التجريدي ودراستها للهندسة المعمارية.