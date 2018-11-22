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"ناسيني ليه".. لتامر حسني تتخطى حاجز الـ 35 مليون مشاهدة (فيديو)

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:34 ص
ناسيني ليه.. لتامر حسني تتخطى حاجز الـ 35 مليون مشاهدة (فيديو)
تامر حسني
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الفجر الفني
 
تخطت أغنية "ناسيني ليه" للنجم تامر حسني من ألبومه الجديد "عيش بشوقك" حاجز الـ35 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد طرحها بأسابيع قليلة.

«ناسيني ليه» من كلمات تامر حسين، وتوزيع تامر على، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وفي سياق آخر يحيي تامر حفلًا ضخمًا غدًا الجمعة في الجامعة البريطانية ويشاركه الحفل المطرب الأمريكي جيسون ديرولو في أولى حفلاته بمصر.
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