"يويفا" يفكر في تطبيق تقنية الفار بدوري الأبطال الموسم الحالي

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الأربعاء أن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" قد يتم تطبيقها في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا بدءا من دور الستة عشر.





وقالت صحيفة "ذا تايم" البريطانية أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ستناقش هذا الموضوع مطلع كانون أول/ديسمبر المقبل.





يشار إلى أن دور المجموعات للبطولة الأوروبية سيختتم منافساته في كانون أول/ديسمبر المقبل، على أن يبدأ دور الستة عشر في شباط/فبراير من العام القادم.





وكان من المقرر أن يتم تدشين تقنية "فار" في دوري أبطال أوروبا لأول مرة بدءا من موسم 2019/2020.





وأعلن اليويفا في وقت سابق أنه بدأ تحضيراته لتطبيق التقنية التكنولوجية الجديدة في دوري أبطال أوروبا.





وأثارت إحدى اللعبات في مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام شاختار دونيستك الأوكراني مطلع تشرين ثان/نوفمبر الجاري الجدل مرة أخرى حول أهمية تطبيق تقنية "فار" في دوري أبطال أوروبا.





يذكر أن حكم ذلك اللقاء احتسب ركلة جزاء لصالح رحيم سترلينج، لاعب مانشستر ستي، رغم أنه لم يتعرض لعرقلة من أي من لاعبي الفريق المنافس، وذلك بعدما تعثر بمفرده إثر ارتطام قدمه بالأرض عندما كان يحاول ركل الكرة.