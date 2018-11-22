الاتحاد الألماني يدعم اقتراحا جديدا لتنفيذ ركلات الجزاء

أعلن لوتس ميشائيل فروليخ مسؤول التحكيم في الاتحاد الألماني لكرة القدم ، دعمه لفكرة عدم السماح للاعبين بمتابعة الكرات المرتدة في ضربات الجزاء ، بتسديدات أخرى.





ويخطط المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب) المسؤول عن سن قوانين اللعبة ، مناقشة الأمر خلال اجتماع يعقده الخميس وذلك ضمن عدة أمور تتعلق بلمسات اليد والتبديلات في مباريات كرة القدم.





وقال فروليخ في تصريحات نشرتها صحيفة "شبورت بيلد" إن إلغاء متابعة كرات ضربات الجزاء "سيسهل الأمور على الحكام. ولن تكون هناك مشكلات أخرى بشأن صراع التمركز على حدود منطقة الجزاء."





وأوضح "بذلك سيكون بعد ضربة الجزاء ، إما هدف أو ضربة مرمى أو ضربة ركنية. وهذا إيجابي."



