ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس اتحاد جدة يفاجئ لجنة المسابقات بطلب غريب

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:06 ص
رئيس اتحاد جدة يفاجئ لجنة المسابقات بطلب غريب
طباعة
وكالات
 
وجه نواف المقيرن، رئيس نادي اتحاد جدة رسالة لمسؤولي لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يطالب خلالها بتخصيص 95% من مدرجات ملعب (الجوهرة المشعة) لصالح جماهير فريقه خلال ديربي جدة.

ويلتقي الاتحاد مع جاره اللدود أهلي جدة يوم الأحد القادم ،في قمة مباريات المرحلة العاشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وكتب المقيرن ،عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "جماهيرية العميد وحضوره الطاغي، تستدعي أن يستأثر كبير جدة ب 95% من المدرجات ويترك للجار البقية 5%".

وأضاف "الأمر نسبة وتناسب بحسب التاريخ والأرقام والشعبية، نتمنى من لجنة المسابقات تفهم ذلك، ونناشدها في إعادة النظر في النسبة".

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب جدول المسابقة برصيد 19 نقطة في حين يتذيل الاتحاد سلم الترتيب بنقطتين.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
الداخلية
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
x
17:30
الأهلي - مصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
x
13:45
أحد
الحزم
x
16:50
الفيحاء
الوحدة
x
17:20
الباطن
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/22/2018 8:30:04 AM